US Open preizkus kakovosti in potrpežljivosti

Sedemindvajsetletni Američan je trenutno v takšni formi, ki je golfski svet ni videl že več kot 40 let. Sredi sezone ima v svojem žepu že pet naslov, med drugim je dobil tudi prvi veliki turnir leta, masters v Augusti. Scheffler je prejšnji teden slavil še posebej sladko zmago, saj ga je na turnirju Memorial v Muirfieldu prvič spremljal tudi enomesečni sin Bennett.

Glavna značilnost US Opna so zahtevna igrišča in visoke številke na seštevnih karticah. Organizatorji se vedno potrudijo, da igrišča izvabijo iz igralcev vso kakovost in potrpežljivost, hkrati pa gledalcem ponudijo nekoliko drugačne užitke kot na preostalih prizoriščih v sezoni. Manj kot igralcev konča v rdečih številkah oziroma pod parom igrišča, bolj uspešen je turnir po mnenju prirediteljev.

Na posestvu Pinehurst se golf igra že od leta 1895, igrišče številka dva pa je najbolj znano od trenutno devetih z 18 luknjami. Igrišče številka dve je od odprtja 1905 gostilo številna največja tekmovanja, 1936 prvenstvo PGA, 1951 Ryder Cup, 1999, 2005, 2014 US Opne, odprta prvenstva ZDA pa bodo na njem potekala tudi 2029, 2035, 2041 in 2047.

Na US Opnu so presenečenja redka. Ben Curtis je 2003 slavil kot 396. igralec na svetovni računalniški lestvici, od 2011 in Keegana Bradleyja (108.) pa je zgolj en igralec izven prvih 50 na svetu osvojil US Open - Phil Mickelson, ki je 2021 pri 50 letih kot 115. golfist hkrati postal tudi najstarejši zmagovalec majorja v zgodovini. Letos je masters osvojil prvi igralec sveta, drugi major sezone, prvenstvo PGA, pa je dobil Xander Schauffele, ki je bil tedaj tretji na svetu. Julija sledi še odprto prvenstvo Velike Britanije oziroma The Open na igrišču Royal Troon na Škotskem.

Med 156 udeleženci US Opna bo trinajst igralcev s turneje LIV ter poseben povabljenec, zmagovalec petnajstih majorjev Tiger Woods. 48-letni Američan je na mastersu naredil rez in se uvrstil v zgornjo polovico nastopajočih, prvenstvo PGA pa je končal po dveh dneh.