Tiger Woods po hudi nesreči v domači oskrbi in dobro okreva

"Z veseljem sporočam, da sem doma in nadaljujem svoje okrevanje," je sporočil Woods na družbenih omrežjih. Ob tem se je zahvalil medicinskemu osebju, ki je sodelovalo pri njegovem zdravljenju.

"Izjemno hvaležen sem za vso podporo in izraze spodbude, ki sem jih prejel v preteklih tednih," je po poročanju AFP še zapisal.

Woods je bil 23. februarja vpleten v prometno nesrečo, v kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer je bil operiran.

Petinštiridesetletni športnik, ki je pred nesrečo okreval po operaciji hrbta, je imel več zlomov nog in gležnjev. Z operacijami so oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki. Kasneje so Woodsa iz bolnišnice Harbor UCLA premestili v Cedars-Sinai Medical Center prav tako v Los Angelesu.

Kot še poroča AFP, Woodsa glede na naravo poškodb čaka dolgo okrevanje. Ob tem pa je vprašljiva tudi njegova nadaljnja kariera v golfu.

V času nesreče je namreč okreval po že peti operaciji hrbta z željo, da bi bil nared za igranje na turnirju masters aprila.

Že po prejšnjih operacijah hrbta so se namreč pojavila številna ugibanja o tem, ali bo lahko spet dosegel vrhunsko formo. Na to je Woods odgovoril z zmago na turnirju masters leta 2019, s katero je svojo bero osvojenih naslovov na tako imenovanih majorjih dvignil na 15. Absolutni rekord je v lasti Jacka Nicklausa, ki je osvojil 18 največjih turnirjev.