Ponoreli oboževalec z avtomobilom v pevkino domovanje

Pevka Taylor Swift je bila spet tarča napada ponorelega oboževalca. Potem ko so v preteklosti v njenih domovanjih po ZDA že ujeli in aretirali več nepovabljenih gostov, je tokrat nek moški poskušal v zgradbo v New Yorku, kjer ima zvezdnica stanovanje, vstopiti kar z avtomobilom.

Kot poroča spletni tabloid TMZ, so newyorški policisti v četrtek aretirali moškega, ki se je z avtomobilom zaletel v zgradbo, nato izstopil iz vozila in s stene pri vhodu iztrgal domofon.

Ob tem je govoril, da ne bo odšel, dokler ne spozna Taylor Swift. To mu ni uspelo, kmalu so na kraj dogodka prispeli policisti in ga prijeli. Pozneje so sporočili, da je bil pod vplivom alkohola, za zdaj pa ni jasno, kakšna kazen mu grozi.

