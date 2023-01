Po slavni japonski umetnici ustvarili robota in napihljivo lutko #video

Na ulicah Pariza, Londona, New Yorka in Tokia so v izložbe razstavili človeku podobne robote, ki so videti kot japonska avantgardna umetnica Jajoi Kusama. 93-letnica, ki jo imenujejo tudi princesa pik, letos že drugič sodeluje s svetovno znano znamko Louis Vuitton.

Da bi ustvarila videz neskončnosti in prepoznaven izraz japonske umetnice, je blagovna znamka na svoje prodajalne namestila številne pike. V Parizu se je med drugim na vrhu njihove trgovine na Elizejskih poljanah pojavila velikanska napihljiva lutka, ki prikazuje Jajoi Kusama. V Londonu, New Yorku in Tokiu pa je mimoidoče pozdravila lutka oziroma robot slavne umetnice, poroča Reuters.

Foto: Guliverimage

"Pike so ena od mojih filozofij," je pred 11 leti povedala Kusama, ko je med svojim prvim obiskom New Yorka sodelovala z Louisom Vuittonom.

Oboževalci navdušeni nad podobnostjo robota z umetnico

Turisti z vsega sveta so navdušeni nad robotom v New Yorku, ki je podoben znani umetnici. "Še nikoli nisem videl ničesar, kar bi bilo videti tako resnično," je povedal eden izmed mimoidočih.

Trenutno Kusama živi na Japonskem, njena umetnost pa potuje in je znana po vsem svetu. Z znamko Louis Vuitton pripravlja nove kolekcije in instalacije, ena bo izšla konec letošnjega marca. Kusama, ki je leta 1953 pri 27 letih prišla v New York, je zaslovela s slikanjem motivov, ki so jih navdihnile halucinacije utripajočih luči, pik in cvetov. Močno je vplivala tudi na dela svojih sodobnikov, slikarja in ustvarjalca Andyja Warhola ter kiparja Claesa Oldenburga.