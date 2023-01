Umrla prva televizijska Wednesday Addams

Loringova je utrpela močno možgansko kap, ki sta jo povzročila kajenje in visok krvni tlak. Tri dni je preživela priklopljena na aparat za vzdrževanje življenja, preden se je njena družina odločila, da jo konec tedna z njega odklopi, je na družbenem omrežju zapisala njena osebna prijateljica in avtorica Laurie Jacobson.

Loringova je vlogo Wednesday Addams igrala med letoma 1964 in 1966, že v prvih priredbah ameriškega ustvarjalca risank in karikaturista Charlesa Addamsa, vlogo pa je prevzela, ko je bila stara komaj pet let, poroča The Guardian.

Družina Addams je izmišljena družina, ki jo je ustvaril ameriški karikaturist Charles Addams. Foto: Guliverimage

Zgodaj se je začela ukvarjati z manekenstvom

Lisa Loring se je rodila leta 1958 kot Lisa Ann DeCinces na Marshallovih otokih, z mamo pa se je kasneje preselila na Havaje in nato v Los Angeles. Pri treh letih se je začela ukvarjati z manekenstvom in kmalu zatem dobila svojo prvo vlogo na televiziji, v medicinski drami Dr. Kildare.

Zaigrala v številnih filmih in serijah

Njena vloga Addamsove hčerke je močno vplivala na poznejše upodobitve lika. Po vlogi Wednesday Addams je prevzela še vlogo v komediji The Pruitts of Southampton in vohunski drami The Girl from U.N.C.L.E. Kasneje je dobila vlogo tudi v dolgoletni dnevni nadaljevanki As the World Turns.

Med letoma 1987 in 1992 je bila poročena z igralcem filmov za odrasle Jerryjem Butlerjem. Njuna poroka je pritegnila veliko medijskega zanimanja, saj je Loringova izražala veliko nezadovoljstvo z Butlerjevo nadaljnjo vpletenostjo v industrijo filmov za odrasle. Končno sta se s tretjim možem ločila leta 1992. Loringova ima dve hčerki Marianne in Vanesso ter vnuka Emiliano in Charlesa. Od leta 2003 je bila poročena z Grahamom Ritchem.