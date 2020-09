Po rasističnem škandalu spregovorila o prijateljstvu z Meghan Markle

Jessica in Meghan sta prijateljici že vrsto let.

Jessica in Meghan sta prijateljici že vrsto let. Foto: Getty Images

Zdaj je zagotovila, da ni tako.

Jessica Mulroney je na Instagramu pojasnila, da se s svojo najboljšo prijateljico Meghan Markle sliši vsak dan in da govorice, da je njunega prijateljstva konec, ne držijo. "To bom povedala enkrat in za vselej. Meghan in jaz sva družina. Tabloidi so grozljivi, ustvarjajo laži in škodljive zgodbe. Prenehajte se hraniti z njimi," je pojasnila v zapisu, v katerem je dodala, da je Meghan "najprijaznejša prijateljica".

S tem se je odzvala na namigovanja, da naj bi kanadska zvezdnica in vojvodinja prekinili stike zaradi rasističnega škandala, sredi katerega se je junija znašla Jessica.

Ta se je zapletla v prepir z vplivnico Sasho Exeter, pri čemer so Jessico celo obtožili, da je grozila temnopolti vplivnici v luči gibanja Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo). Kaj točno se je dogajalo, si preberite tukaj, a vse skupaj naj bi močno prizadelo Meghan, ki je hči belopoltega očeta in temnopolte mame. Vir blizu vojvodinje je takrat razkril, da si ne želi, da bi jo še povezovali z Jessico.

Jessica na Meghanini kraljevi poroki maja 2018 Foto: Getty Images

Zasebno ji (očitno) ni škodovalo, poslovno pa zelo

Vendar, kot kaže, ni čisto tako in ostajata v dobrih odnosih, navsezadnje se poznata že vrsto let, še iz časov, ko je bila Meghan "zgolj" igralka, ki se je poskušala uveljaviti v svetu šovbiznisa, in ko je igrala v priljubljeni seriji Nepremagljivi dvojec. Jessica je bila tudi na Meghanini poroki s princem Harryjem.

A čeprav škandal očitno ni škodil njenim zasebnim odnosom, pa je vsekakor poslovnim. Skoraj takoj po njem so se namreč končala številna njena sodelovanja: kanadsko omrežje CTV je odpovedalo njeno poročno serijo I do Redo, izgubila je delo kot modna sodelavka na ABC-jevem programu Good Morning America, kanadska veleblagovnica Hudson Bay, kjer je bila zaposlena kot strokovnjakinja za poroke, je prekinila povezave z njo, odstopiti pa je morala tudi od dobrodelne organizacije, ki pomaga brezdomcem in ogroženim ženskam. To je sicer ustanovila s svojimi svakinjami.

Kasneje se je javno opravičila in se umaknila z družbenih omrežij, pri čemer je svoj profil na Instagramu povsem zaprla za javnost.

