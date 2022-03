Po klofuti se je oglasil Will Smith, bo ostal brez oskarja?

Po nedeljski zaušnici komiku Chrisu Rocku na oskarjevskem odru je igralec Will Smith na družbenih omrežjih objavil javno opravičilo. "Nasilje je v vseh svojih oblikah strupeno in uničujoče. Moje obnašanje na podelitvi oskarjev je bilo nesprejemljivo in neopravičljivo," je zapisal.

"Šale na moj račun so del tega posla, šale na račun Jadine zdravstvene težave pa nisem prenesel in se odzval čustveno," je pojasnil in nato nagovoril Rocka: "Chris, rad bi se ti javno opravičil. Prestopil sem mejo in to ni bilo prav. Sram me je in nočem biti človek, ki se tako obnaša. V svetu ljubezni in prijaznosti ni prostora za nasilje."

"Radi bi se opravičil tudi akademiji, producentom podelitve, vsem gostom in gledalcem po vsem svetu," je nadaljeval, "rad bi se opravičil družini Williams in moji družini iz filma Kralj Richard. Neizmerno mi je žal, da je moje obnašanje omadeževalo naše potovanje, ki je bilo sicer prelepo. Še vedno se učim."

Foto: Reuters

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje oskarje, je že kmalu po nedeljski podelitvi objavila prvi odziv, v katerem je zapisala, da obsoja vsakršno nasilje, nato pa je v ponedeljek objavila še razširjen odziv, v katerem je sporočila, da je sprožila preiskavo incidenta.

Bi mu lahko odvzeli oskarja?

"Razmislili bomo o nadaljnjih korakih v skladu s svojimi pravili, standardi in kalifornijskimi zakoni," so zapisali. Pravilnik akademije, ki so ga sprejeli pred nekaj leti, sicer navaja, da med drugim ne dopuščajo "telesnega stika, za katerega ni bilo privolitve in ki je bil neprimeren", med sankcijami pa navajajo izključitev iz akademije, javen ali zasebni opomin ter celo odvzem morebitnih nagrad. Smith je sicer v nedeljo po obračunu z Rockom osvojil svojega prvega oskarja za glavno vlogo v filmu Kralj Richard.

Preberite še: