"Nasilje ni v redu." Tak je odziv na dejanje Willa Smitha.

Nekaj trenutkov zatem, ko je Will Smith na podelitvi oskarjev udaril voditelja, je nastala popolna tišina. Kasneje so se na družbenih omrežjih usuli številni komentarji ljudi, ki nasilja ne podpirajo.

Letošnje podelitve oskarjev se bo večina spominjala po incidentu na odru. Igralec Will Smith je namreč zaradi neprimerne šale na odru udaril komika Chrisa Rocka. Kasneje se je igralec ob prejemu oskarja za najboljšo moško vlogo opravičil Akademiji, češ da je ščitil družino, a na družbenih omrežjih so njegovo nasilno dejanje večinoma obsodili.

Komedijantka Kathy Griffin je zapisala: "Naj vam nekaj povem, zelo slab način je stopiti na oder in napasti komika. Zdaj nas mora vse skrbeti, kdo bo naslednji Will Smith v komedijantskih klubih in gledališčih."

Foto: Reuters

Willov in Jadin sin Jaden Smith je tvitnil: "Tako to delamo pri nas." Kasneje je objavil še zapis: "Govor mojega očeta me je spravil v jok."

"Nasilje ni v redu. Napad nikoli ni rešitev," je tvitnila igralka Sophia Bush. "To je že drugič, da se je Chris norčeval iz Jade na odru. Narobe je zaradi avtoimunske bolezni nekoga pretepsti. Narediti to namerno je kruto. Oba potrebujeta oddih."

"Posode ljubezni, ki sem jih poznal oziroma občudoval, nikoli niso ravnale nasilno proti drugemu človeku ..." je tvitnil igralec Cary Elwes in se skliceval na Smithov govor, v katerem je dejal, da se čuti poklican biti "posoda ljubezni".

"To je bila samo šala. Chris Rock se vedno šali. To je bila zanj blaga šala. In obožujem G.I. Jane," je tvitnila igralka Mia Farrow.

Na Smithovo ravnanje se je odzvala tudi nekdanja pevka, zdaj podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek in zapisala, da je bilo to sramotno gledati, še bolj sramotno pa je to dejanje tolerirati. "Nasilje ni nikoli način. Šala Chrisa Rocka je bila neprimerna in neokusna (kot večina teh šal), toda od kdaj si lahko dovolimo biti agresivni do ljudi zaradi njihovega slabega okusa ..."

Po družbenih omrežjih so zaokrožile tudi številne fotografije presenečenih gledalcev v dvorani, ki ob dogajanju na odru niso mogli verjeti svojim očem.

Preberite še: