Plestenjak prvič zbolel za covidom, njegovi kolegi pa: "Covid je dobil Jana"

Priljubljeni slovenski glasbenik Jan Plestenjak prek Instagrama sporoča, da mora koncert v Novi vasi pri Markovcih, napovedan za to soboto, preložiti, ker je zbolel. Prvič po začetku pandemije je namreč zbolel za covidom.

"No, po dveh letih mu je uspelo in me je ujel," je v posnetku dejal Plestenjak in pokazal pozitiven test.

Kmalu zatem se je na Instagramu oglasil tudi Anže Langus Petrović, vodja Plestenjakove spremljevalne skupine, in mu sporočil, da mu skupaj s preostalimi kolegi želi čimprejšnje okrevanje, ob tem pa v smehu dodal: "Prišli smo do zaključka, da nisi ti dobil covida, ampak je covid dobil tebe."

