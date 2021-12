Oženil se je oče Davida Beckhama: nova žena je bogatašinja

David Beckham in njegov oče Ted sta že od nekdaj v dobrih odnosih, tako pa bo ostalo tudi v prihodnje, saj je slavni sin postal poročna priča očetu.

73-letni Ted Beckham se je namreč pretekli konec tedna poročil. Njegova izbranka je deset let mlajša pravnica Hilary Maredith. Mnogi so jo obtoževali, da se bo z Beckhamom poročila zaradi denarja, a tega ne potrebuje, saj je zelo premožna ženska. Hilaryjini prihranki so ocenjeni na 1,7 milijona dolarjev. Vrednost njenega domovanja, avtomobilov in delnic je ocenjena na 6,2 milijona dolarjev. Srečni par se je spoznal pred enim letom, že eno srečanje na dobrodelni večerji pa je bilo dovolj, da se je med njima zaiskrilo.

Poročna slovesnost je bila dokaj skromna, zgolj v ožjem družinskem krogu. Na poroki so bili David Beckham z družino, pa tudi obe njegovi sestri in otroci neveste. David se je na svojem profilu na Instagramu ponosno pohvalil, da mu je bilo v čast, da je bil ob očetu, saj je bil tudi on z njim vedno, ko ga je potreboval.

Ted in Sandra Beckham sta se ločila leta 2002, po 32 letih zakona. Čeprav Victoria in David Beckham staršev ne vpletata v svoj način življenja, je David poleti objavil fotografijo, kako z očetom ponosno stojita na nogometnem stadionu. Ob tem mu je voščil za rojstni dan.

