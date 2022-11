Oglasila se je Jennifer Lopez, potem ko je izbrisala vse objave na Instagramu

Pevka in igralka Jennifer Lopez, zdaj Affleck, je oboževalce šokirala, ko je izbrisala vse objave s svojega profila na Instagramu in svojo profilno sliko zamenjala s črno fotografijo na vseh družbenih omrežjih. Zdaj pa je razkrila tudi razlog za to nenavadno potezo.

Priljubljena ameriška pevka in igralka Jennifer Lopez je za 24 ur zaprla svoja družbena omrežja. Z Instagrama, kjer ji sledi 227 milijonov ljudi, je izbrisala vse objave, svojo profilno sliko pa je zamenjala s črno fotografijo.

Lopezova zna poskrbeti za presenečenje. Poteza, s katero je šokirala oboževalce, je očitno del njenega načrta. V petek je pevka namreč objavila veliko novico, in sicer izid albuma This Is Me… Now, ki prihaja 20 let po izidu albuma This Is Me…Then.