Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se še enkrat poročila #foto

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta, potem ko sta se sredi julija na skrivaj poročila v Las Vegasu, ta konec tedna priredila še eno, veliko večjo in razkošnejšo poroko na njegovem posestvu v zvezni državi Georgia.

Foto: Profimedia

Med gosti je bila vrsta slavnih imen, na primer igralec Matt Damon in komik Jimmy Kimmel, presenetljivo pa na poroko ni prišel ženinov brat, igralec in režiser Casey Affleck. Menda je bila povabljena tudi Affleckova nekdanja žena in mati njegovih otrok, igralka Jennifer Garner, ki pa se je prav tako odločila, da je na poroki ne bo.

Foto: Profimedia

Prizorišče poročnega slavja je bilo okrašeno z velikim neonskim napisom "Gospod in gospa Affleck", poroča Page Six, tla pa so bila okrašena z optimizma polnimi zapisi, kot so "Ljubezen vedno preživi", "Ljubezen nas nikoli ne pusti na cedilu" in "Ljubezen nas varuje".

Foto: Profimedia

Zagotovo je bil podobno poduhovljeno zastavljen tudi sam poročni obred, po poročanju Page Six ga je namreč vodil zvezdniški "življenjski trener" in motivacijski govorec Jay Shetty.

