Velik korak za Lancea Armstronga: Ti si moja opora zadnjih 14 let

Lance Armstrong, eno najbolj oboževanih in tudi najbolj kontroverznih imen v svetu kolesarskega športa, ki so mu zaradi dopinških kršitev odvzeli vseh sedem zmag na Dirki po Franciji, je svoji zaročenki Anno Hansen na idiličnem posestvu v Franciji obljubil večno zvestobo. "Ti si ljubezen mojega življenja in največja opora zadnjih 14 let," ji je polaskal v zapisu na družbenih omrežjih.

Anna Hansen in nekdanji prvi zvezdnik kolesarskega športa Lance Armstrong sta se poročila na pravljičnem posestvu Château La Coste v francoski pokrajini Provansa, Armstrong pa je dan opisal kot svoj najboljši dan.

"Poročil sem se z žensko svojega življenja Anne Hansen Armstrong," je nekdanji kolesarski zvezdnik, danes pa priljubljen voditelj kolesarskega podkasta Wedu svojim oboževalcem sporočil prek družbenih omrežij.

Ob kopici poročnih fotografij je zapisal še, da je srečen, ker so bili na poroki tudi njuni otroci (trije iz prejšnjega zakona s Kristin Richard in dva iz zveze s Hansenovo). "Bil je večer, poln smeha in srečnih solza," je razkril Teksašan.

50-letni Armstrong in devet let mlajša Hansenova sta se začela sestajati leta 2008, zaročila pa sta se leta 2017. To pomeni, da sta bila v zvezi v najtežjem obdobju Armstrongovega življenja, saj so mu v tem času dokazali, da si je do sedmih zmag na Dirki po Franciji, ki jih je dosegel med letoma 1999 in 2005, pomagal z uporabo prepovedanih sredstev.

"Anne, zadnjih 14 let si bila moja opora in naj bom povsem jasen, brez tebe jih ne bi preživel," je zapisal ustanovitelj fundacije Livestrong, s pomočjo katere je zbral več milijonov dolarjev za bolnike z rakom, po razkritju njegovih dopinških nečednosti pa z vrha fundacije odstopil in položaj prepustil drugim.

Preberite še: