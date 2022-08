Po drugi poroki še drugo poročno potovanje, tokrat v Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se na še ene medene tedne odpravila na italijansko jezero Como.

Potem ko sta Jennifer Lopez in Ben Affleck po julijski poroki v Las Vegasu pretekli konec tedna priredila še eno, sta se odpravila tudi na še eno poročno potovanje. Medtem ko sta se po prvi poroki odpravila v Pariz, sta tokrat v Italiji, na romantičnem jezeru Como blizu Milana.

Zaljubljenca so opazili, ko so ju s čolnom prevažali po jezeru blizu mesteca Tremezzo, kjer sta si pred tem privoščila kosilo. Njunih otrok iz prejšnjih zakonov, ki so ju spremljali na prejšnjem poročnem potovanju v Pariz, tokrat v Italiji še niso opazili.

