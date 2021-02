Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očeta Nicki Minaj je v petek zbil avtomobil, voznik pa je pobegnil s kraja nesreče. Gospoda Maraja so odpeljali v bolnišnico, kjer je čez vikend podlegel poškodbam.

Raperka Nicki Minaj, katere pravo ime je Onika Tanya Maraj, žaluje za svojim očetom, Robertom Marajem, ki je v 65. letu starosti preminil ta vikend.

V petek popoldne ga je med sprehodom zbil avtomobil, voznik pa se ni ustavil, da bi mu pomagal, temveč je pobegnil s kraja nesreče. Maraj so prepeljali v bolnišnico, kjer žal niso mogli rešiti njegovega življenja.

Policisti nesrečo obravnavajo kot uboj, zato so že zagnali preiskavo in iščejo vse priče, ki bi jim pomagale priti do storilca.

Zvezdnica še ni dala javne izjave o smrti očeta, s katerim sta imela po poročanju ameriških medijev precej turbulenten odnos.