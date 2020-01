Ponesrečena voščena lutka slavne raperke: Umaknite to sranje! #video

Sloviti muzej voščenih lutk Madame Tussauds, ki ima podružnice v mnogih mestih po svetu, že desetletja slovi po tem, da skoraj do potankosti upodablja pevce, igralce, športnike in druge slavne osebnosti. Če bi se pravi zvezdnik postavil ob bok svojemu voščenemu dvojniku, bi težko ločili, kdo je pravi in kdo ne.

A tokrat so izdelovalci brcnili v temo, kajti lutka slavne raperke Nicki Minaj, ki naj bi bila njena replika iz videospota Anaconda iz leta 2014, ni pevki prav nič podobna, so si enotni njeni oboževalci.

Ko so videli fotografije lutke, ki so se pojavile na spletu, so družbeno omrežje Twitter preplavili besni komentarji, češ da je lutka žalitev za pevko in da bi morala Nicki zahtevati, da jo nemudoma umaknejo ter nadomestijo z novo – takšno, ki bi ji bila dejansko podobna.

"Ne vem za vas, ampak meni se zdi, da je to sranje videti malo preveč 'lahko', da bi lahko bilo voščena lutka Nicki Minaj. Umaknite to sranje in ga postavite nazaj šele, ko bo videti tako, kot je treba," se je glasil eden od mnogih besnih tvitov.

Drugi pa: "Tisti, ki je izdelal voščeno lutko Nicki Minaj, bi moral biti odpuščen."

Še več odzivov na družbenem omrežju Twitter si preberite spodaj.

I DON'T KNOW ABOUT ANYONE ELSE, BUT THAT SHIT LOOKS JUST A LITTLE BIT TOO "LIGHT" TO LOOK LIKE A @NickiMinaj WAX FIGURE! TAKE THAT SHIT DOWN & PUT 1 UP TIL IT LOOKS HOW IT'S SUPPOSE TOO...#WHATANINSULT😡 — M O E B E T T A™ (@THEREALMOEBETTA) January 7, 2020

That looks like Kourtney Kardashian if she ate gluten https://t.co/I9mewkGkkf — Former Child (@sugeezy) January 7, 2020

Whoever did that wax figure of Nicki Minaj needs to be fired — Loyiso (@Lhozha) January 7, 2020

Oh no this isn’t @nickiminaj. This reminds me of a character in Mortal Kombat. madammetussauds has always gotten it right with their wax figures. What happened this time around? #madametussauds Image by Getty Images. https://t.co/opTBcRhauG — Akesse Ѕanza (@akesse_sanza) January 7, 2020

If I was @NICKIMINAJ I would have them take that wax figure down ASAP. That does look like nicki and ya won’t take our culture from us. — Alice (@Alice29893082) January 7, 2020

To sicer ni bilo prvič, da so izdelovalci voščenih kipov slavnih brcnili v temo. Ko so v muzeju voščenih lutk v Peruju pred tremi leti razstavili lutko Lady Gaga, so bili njeni oboževalci prav tako zgroženi, češ da ji ni prav nič podobna. Enakega mnenja so bili tudi pri voščeni dvojnici pevke Beyonce v newyorški podružnici muzeja.