Zvezdnica noseča z moškim, obsojenim za uboj in poskus posilstva

Raperka Nicki Minaj je v ponedeljek na Instagramu objavila serijo fotografij, s katerimi je nedvoumno sporočila, da bo postala mama. "Polna sem vznemirjenja in hvaležnosti. Hvala vam za lepe želje," je zapisala ob fotografijah, na katerih razkazuje nosečniški trebuh.

37-letnica, katere pravo ime je Onika Tanya Maraj, otroka pričakuje z možem Kennethom Pettyjem, s katerim sta poročena slabo leto, par pa sta bila že v srednji šoli.

Njuna najstniška zveza je razpadla, ko je ona začela graditi svojo glasbeno kariero, pozneje sta se spet našla, danes 42-letni Petty pa je medtem večkrat prišel navzkriž z zakonom.

Že leta 1995 so ga obsodili za poskus posilstva 16-letnega dekleta, zaradi česar je odslužil štiri leta zaporne kazni, prav tako pa so ga nepreklicno uvrstili v register spolnih prestopnikov v zvezni državi New York.

Pozneje se je njegovo nasilništvo nadaljevalo. Leta 2006 je priznal krivdo za uboj moškega, ki ga je trikrat ustrelil v trebuh. Dosodili so mu deset let zapora, odslužil jih je sedem. Tudi v zaporu je bilo njegovo vedenje vse prej kot vzorno, zaradi več disciplinskih prekrškov je kar štiri mesece preždel v samici.

Z Nicki Minaj se je začel znova videvati leta 2018, ona pa ga je od takrat večkrat javno branila in opravičevala njegova dejanja v preteklosti. "Imel je 15 let, ona pa 16, in bila sta v zvezi," je trdila glede poskusa posilstva, za katerega je bil obsojen.

