Oče Britney Spears se brani: Varoval sem jo in imel brezpogojno rad

Potem ko je na zadnjem zasedanju sodišče odločilo, da vsaj še do februarja 2021 zakoniti skrbnik Britney Spears ostane njen oče Jamie, je pevka vložila pritožbo in zahtevala, da se ga enkrat za vselej umakne iz te vloge. Dokler bo namreč on bdel nad njeno kariero, financami in zasebnim življenjem, ne bo znova ustvarjala in nastopala, je zatrdila, ker naj bi se ga bala. Na te očitke se je zdaj odzval Jamie Spears.

Jamie Spears je sicer lansko leto začasno opustil vlogo skrbnika pevkinih financ in zasebnega življenja, ker je imel zdravstvene težave. Takrat je njegovo vlogo prevzela pevkina asistentka Jodi Montgomery, s katero je menda Britney Spears nadvse zadovoljna, medtem ko je odločno proti temu, da njen glavni skrbnik ostaja oče, poroča portal People.

Pravzaprav bi se rada Britney po 12 letih osamosvojila njegovega nadzora in vmešavanja v svoje življenje, pevka celo noče ustvarjati nove glasbe in nastopati, dokler bo njen oče v tej funkciji. Po trditvah njenega odvetnika Samuela D. Inghama III se ga namreč zvezdnica boji in ga obtožuje, da je v teh letih mnoge odločitve sprejemal brez njene odobritve ali celo brez njenega vedenja, navaja portal CNN. A Jamie ostaja hčerkin zakoniti skrbnik vsaj še do februarja prihodnje leto, je na zadnjem zaslišanju odločilo sodišče.

Pevka ne bo nastopala, dokler bo nad njenim bogastvom in kariero bdel oče. Foto: Getty Images

Zdaj je v intervjuju za CNN svojo plat zgodbe povedal tudi pevkin oče. Brani se, da so trditve hčerkinega odvetnika neresnične, in trdi, da dokler se ni začel odvetnik vmešavati v njun odnos, sta se z Britney v redu razumela. Zdaj pa hčerka z njim noče govoriti že več mesecev.

"Rad imam svojo hčer in zelo jo pogrešam. Ko družinski član potrebuje posebno nego in zaščito, mora družina stopiti naprej, kot sem jaz delal zadnjih 12 let, ko sem Britney varoval, ščitil in jo imel brezpogojno rad. Vedno sem in še naprej ji bom zagotavljal neomajno ljubezen in silovito zaščito pred tistimi, ki jih vodijo lastni interesi in ki si želijo škoditi njej ali moji družini," je povedal v intervjuju.

Jamie Spears je bil za hčerkinega zakonitega skrbnika izbran leta 2008, ko je doživela psihičen zlom in znova pristala na psihiatričnem zdravljenju. Vse od takrat odloča tako o pevkinih financah in karieri kot tudi o njenem zdravstvenem stanju in celo zasebnem življenju. Besedo ima celo pri tem, s kom bo imela stike in kdo z njo. To leto se je Britney odločitvi sodišča in temu, da oče nadzira vso njeno življenje, prvič odločno uprla. A na epilog te sodne bitke bo treba še nekaj časa počakati.