Britney je nazaj, oboževalci pa neusmiljeni: "Nekaj je narobe z njo" #video

Nazadnje, ko je Britney Spears na Instagramu objavila posnetek, na katerem je pomanjkljivo oblečena zapeljivo plesala – ogledate si ga lahko TUKAJ –, so se nadnjo zgrnili komentarji, češ da je očitno z njo nekaj hudo narobe in da jo je v takšnem stanju boleče gledati. Takrat so se znova oglasili tudi tisti, ki so prepričani, da zvezdnica nima nadzora nad ničemer več, tudi nad lastnimi profili na družbenih omrežjih ne, ter da jo ima oče, ki za zdaj ostaja njen zakoniti skrbnik, trdno v pesti in celo na močnih zdravilih. Zanimivo, kmalu za vsemi temi ostrimi komentarji je objava z njenega profila na Instagramu izginila.

Zdaj pa je 38-letna pevka znova z oboževalci delila videoposnetek, na katerem nasmejana pleše. In čeprav tokrat objava ni doživela tako negativnega odziva kot nazadnje, so bili mnogi še vedno precej ostri in neprijazni. "Nekaj je narobe z njo.", "Mahanje z rokami ni ples.", "Potegni si višje kratke hlače. Popravi si lase in namesto, da si vsa črna okrog oči, si uredi obrvi. Obljubim, da bo videti bolje.", "Vedno isti videi." To je bilo le nekaj kritičnih komentarjev, ki so jih njeni sledilci tokrat zapisali na Instagramu.

A mnogim se njihova nekoč priljubljena zvezdnica zelo smisli. Prepričani so namreč, da je v hudi stiski, ker zaradi odločitve sodišča že 12 let ne more odločati o svojem življenju in karieri. Prepričani so, da so njene bizarne objave na družbenih omrežjih pravzaprav nadvse očiten in glasen klic na pomoč. Nekateri pa so prepričani, da pevka sploh ne sme dostopati do Instagrama in da ji profil vodijo drugi ter da sama niti pri tem, kaj se objavi in kaj ne, nima nobene besede.

Resnico pa pozna le Britney, ki se do zdaj na vse te domneve svojih oboževalcev še ni odzvala.

Preberite tudi: