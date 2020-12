Oboževalci do pevke vse bolj neusmiljeni: "Zmešalo se ji je" #video

Britney Spears, ki se je letos na sodišču začela boriti za to, da bi se po 12 letih osvobodila očetovega zakonitega skrbništva in posledično nadzora nad vsem svojim življenjem, je z videoposnetkom na Instagramu znova vznemirila oboževalce. Ti so z zvezdnico vse manj prijazni in potrpežljivi, komentarji njenega vedenja pa so vse bolj neusmiljeni.

Ko je pred več kot desetletjem takrat ena največjih glasbenih pop senzacij Britney Spears doživela psihični zlom in prekinila cvetočo glasbeno kariero, so ji oboževalci neomajno stali ob strani. Zagovarjali so jo tudi v vseh letih pozneje, ko je povsem izgubila besedo o tem, kakšna bosta njeno zasebno življenje in kariera, saj je bil v vlogi uradnega skrbnika njen oče James Spears.

Pošiljali so ji dobre misli, spodbudne komentarje na družbenih omrežjih, jo bodrili in še vedno oboževali. Pred časom so začeli celo gibanje Osvobodite Britney, saj so bili mnogi od njih vse bolj prepričani, da je pevka ujetnica svojega očeta, ki nadzoruje prav vse – celo objave na njenih družbenih omrežjih.

A v zadnjih tednih imajo celo številni oboževalci vse manj potrpljenja do pevkinih objav na Instagramu. Ko je tako nazadnje objavila še en videoposnetek v seriji mnogih, na katerem pomanjkljivo oblečena, skuštrana in z razmazanimi ličili zmedeno poplesuje na svojo priljubljeno pesem, kot je zapisala v objavi, mnogi niso več našli prijaznih besed.

"Zmešalo se ji je." "Žal mi je, da to govorim, ampak bojim se zate. Britney, res nisi videti v redu." "Ali si že slišala za glavnik in robčke za odstranjevanje ličil?" "Zdravila so čudovita reč, če najdeš pravo kombinacijo." To je bilo le nekaj precej ostrih komentarjev oboževalcev, ki so prepričani, da 39-letna pevka nikakor ni v redu in da se še vedno spopada s hudimi psihičnimi težavami.

Video, ki je tokrat vznemiril oboževalce, si oglejte na vrhu članka.