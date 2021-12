Novoletna zaobljuba Britney Spears: v 2022 bo imela otroka!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britney Spears in njen zaročenec Sam Asghari sta odločena. V prihajajočem letu bosta imela otroka, pa naj stane, kar hoče.

Foto: Guliverimage Princesa popa je fitnes modela spoznala leta 2016 na snemanju videospota za njeno pesem Slumber Party. Takoj je preskočila iskrica, ki še danes, pet let kasneje, ni ugasnila. Par, ki se je septembra letos zaročil, že načrtuje veliko poroko, njuna velika želja pa je tudi otrok. Britney ga do zdaj ni smela imeti zaradi skrbništva, ki ga je nad njo zadnjih 13 let imel njen oče.

O tej boleči temi se je razgovorila junija letos na sodišču. Sodnici je razkrila, da ima vstavljen maternični vložek, saj njena "ekipa" ne želi, da bi še enkrat zanosila. "Maternični vložek sem želela odstraniti, da bi lahko poskušala znova zanositi, a mi ta tako imenovana ekipa ne dovoli, da bi obiskala zdravnika, da bi mi ga odstranil, saj nočejo, da bi imela otroka," je povedala.

A zdaj, ko je svobodna, je vse mogoče. Sam si zato zelo prizadeva za njeno zdravje in skrbi, da redno jemlje vitamine in vsa potrebna zdravila, da bi lahko čim prej zanosila. "Britney je navdušena nad tem, kako discipliniran je in kako dobro skrbi zanjo," je povedal vir, ki je blizu paru.

Pevka, ki je ta mesec dopolnila okroglih 40 let, ima s svojim nekdanjim možem Kevinom Federlinom že dva otroka, 15-letnega Jaydena in leto starejšega Seana.

