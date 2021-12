Končno svobodna Britney praznuje 40. rojstni dan

Britney Spears danes prvič po več kot desetletju rojstni dan praznuje brez nadzora skrbnikov, med njimi očeta Jamesa Spearsa, ki so njene finance in tudi zasebno življenje nadzorovali zadnjih 13 let.

Foto: Reuters

Kot je povedala po odpravi skrbništva sredi novembra, zdaj mnogo stvari počne prvič po dolgem času. Med drugim je razkrila, da je prvič v življenju na bankomatu dvignila denar, po dolgih letih pa se lahko spet sama prevaža z avtomobilom.

To novo svoboščino s pridom izkorišča, paparaci so jo v torek, dva dni pred rojstnim dnevom, ujeli, ko se je ustavila na bencinski črpalki v Los Angelesu:

Foto: Profimedia

"Kako lep in topel občutek je, ko si 13 let potrpežljivo čakal, da boš lahko svoje življenje začel živeti, kot sam hočeš, nato pa se to končno zgodi," je pred nekaj dnevi zapisala na Instagramu, "upam in molim, da se bo v naslednjih treh mesecih zame marsikaj spremenilo."

V videospotu za pesem ... Baby One More Time, ki jo je leta 1998, ko je imela le 16 let, izstrelila med svetovne zvezde. Foto: Profimedia

Britney Spears je v svoji glasbeni karieri prodala več kot 100 milijonov izvodov albumov, med letoma 2002 in 2012 je bila po poročanju Forbesa največja glasbena zaslužkarica na svetu, za zdaj pa še nič ne kaže, da se bo v prihodnje vrnila na glasbene odre.

Kmalu naj bi se poročila z zaročencem Samom Ashgarijem. Foto: Profimedia

Trenutno se pripravlja na poroko z zaročencem Samom Ashgarijem, s katerim si po lastnih besedah želi vsaj še enega otroka. Iz zakona s plesalcem Kevinom Federlinom, od katerega se je ločila leta 2007, ima sinova, stara 16 in 15 let.

