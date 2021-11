Britney Spears je svobodna, kaj pa zdaj?

Sodišče v Los Angelesu je v petek odpravilo skrbništvo Jamieja Spearsa nad hčerko Britney Spears in njenim premoženjem. Nekdanja popzvezdnica lahko zdaj prvič po letu 2008 spet sama odloča o svojem zdravju, financah in drugih osebnih zadevah.

"O moj bog, kako noro rada imam svoje oboževalce," je zapisala na Instagramu ob posnetku množice ljudi, ki so na ulicah Los Angelesa proslavljali odločitev sodišča, "mislim, da bom ves dan prejokala. Najboljši dan mojega življenja!"

Kaj bo njen naslednji korak, v tem trenutku še ni jasno. Se bo vrnila na glasbene odre? "Želi si znova snemati in nastopati, a to ta trenutek ni njena prioriteta," je za Page Six razkril neimenovan vir, "nikoli ni hotela popolnoma končati kariere, to so govorili ljudje, ki so jo obkrožali."

"Vedno je govorila, da ne bo delala, dokler bo pod nadzorom očeta," je še dejal vir, "zdaj, ko je njegovega skrbništva konec, pa se je pripravljena sčasoma vrniti na glasbeno sceno."

Jamie Spears od četrtka nima več nadzora nad hčerko Britney in njenim premoženjem. Foto: Guliverimage/AP

Na prvo mesto pa Britney Spears, ki bo 2. decembra dopolnila 40 let, trenutno postavlja družinsko življenje. Kot je za Page Six še povedal vir, se želi najprej poročiti s partnerjem Samom Ashagirjem, s katerim sta se pred kratkim zaročila, in imeti še enega otroka − iz zakona s plesalcem Kevinom Federlinom ima sinova, stara 16 in 15 let.

