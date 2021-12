Se je Britney Spears na skrivaj poročila?

"Tako sem blagoslovljena in hvaležna," je Britney Spears za svoj 40. rojstni dan zapisala na svojem profilu na Instagramu. "Danes mi tečejo solze sreče in veselja, hvala za vse vaše želje!" To je bil po 14 letih nadzora skrbnikov nad njenim življenjem prvi rojstni dan, ki ga je pevka proslavila kot svobodna ženska.

Šampanjec, mariači in ognjemet

V zadnjih dneh je veliko govorila o tem, da si je ob koncu skrbništva, ki ga je nad njo imel njen oče Jamie Spears, končno povrnila samozavest, zdaj spet optimistično razmišlja in se veseli novega poglavja v svojem življenju.

Z zaročencem Samom Asgharijem sta se z zasebnim letalom odpravila v Mehiko, kjer bosta prihodnjih nekaj dni praznovala v velikem slogu. Na letalu so Britney pričakali šampanjec, rože in torta v obliki črke B, na eksotični destinaciji pa so ji dobrodošlico izrekli mariači. Presenečenja so se v velikem slogu nadaljevala tudi zvečer, ko so njej v čast pripravili velik ognjemet.

"Vse najboljše, moja žena!"

Njene oboževalce pa je najbolj pritegnila čestitka, ki ji jo je namenil zaročenec: "Praznujem tvoj nasmeh, ki razsvetli moj svet. Vsak dan je tvoj rojstni dan, moja kraljica. Vse najboljše za 1. rojstni dan, moja žena." Žena? Oboževalci so ponoreli. "Kdaj sta se poročila?? Čestitke!!" in "Poroka en dan pred njenim rojstnim dnem? To je popolno!"

Par, ki se je zaročil septembra letos, namigovanj ni komentiral, je pa Sam pretekli teden priznal, da načrtujeta poroko, želita pa si tudi skupnega otroka. "Pevka že ves čas govori o tem, da bi imela punčko," je povedal neimenovani vir. Britney je sicer mama 16-letnemu Seanu Prestonu in leto mlajšemu Jaydnu, ki ju ima iz zakona s Kevinom Federlinom.

Preberite še: