Nov pretres v britanski kraljevi družini: ločuje se kraljičin najstarejši vnuk

Peter Phillips, sin britanske princese Ane, in njegova žena Autumn se ločujeta. Da se "prijateljsko razhajata", sta svojim družinam povedala konec lanskega leta, poroča britanski tabloid Daily Mail, ob tem sta se že dogovorila, da bosta imela deljeno skrbništvo nad njunima hčerkama, devetletno Savannah in sedemletno Islo.

Foto: Getty Images

Daily Mail ob tem dodaja, da je ločitev zakoncev Phillips nov šok za britansko kraljico Elizabeto II., ki si je bila z ženo svojega najstarejšega vnuka zelo blizu.

Britanska kraljica z Autumn in vnukom Petrom Foto: Getty Images

Autumn Phillips je sicer Kanadčanka in ob novici o ločitvi so se že začele pojavljati govorice, da namerava z Otoka oditi v Kanado, podobno, kot sta to pred kratkim storila princ Harry in Meghan Markle.

Peter in Autumn s hčerkama (skrajno desno) leta 2018 Foto: Getty Images

Danes 42-letni Peter in 41-letna Autumn sta se poročila leta 2008 v kapeli svetega Jurija v gradu Windsor. Pred novico o ločitvi naj bi ločeno živela že več mesecev, zadnjič so ju v javnosti skupaj videli septembra lani.

Oglejte si še: