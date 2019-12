Norveška princesa se opravičuje zaradi prijateljstva s pedofilom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški časopis DN je v začetku tega tedna razkril, da je bilo več vidnih norveških osebnosti v stikih z Jeffreyjem Epsteinom, ameriškim bogatašem, ki je bil v središču enega od največjih pedofilskih škandalov v zadnjih letih. Med temi norveškimi pomembneži je bila tudi princesa Mette-Marit, žena norveškega prestolonaslednika princa Haakona, je poročal časopis. Mette-Marit je to zdaj tudi potrdila in se za to javno opravičila.

"Nikoli ne bi hotela imeti nič z njim, če bi se zavedala, kako resni so bili njegovi zločini," je princesa zapisala v sporočilu za medije, "o njegovi preteklosti bi se morala bolj podrobno pozanimati in obžalujem, da tega nisem storila."

Princesa Mette-Marit se je z Epsteinom večkrat srečala med letoma 2011 in 2013, je poročal časopis DN, kar je bilo po tem, ko je odslužil zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi spolnih zlorab mladoletnih oseb. "Princesa se ni zavedala obsežnosti in značaja zločinov, za katere je bil obsojen," je za DN izjavila piarovka norveške kraljeve družine Guri Varpe, ki je povedala tudi, da se je princesa z Epsteinom srečala tako pri njemu doma kot v Oslu.

Potrdila je tudi, da se je z Epsteinom srečal tudi norveški prestolonaslednik princ Haakon, z Mette-Marit sta po njenih besedah "nanj naletela na ulici" med počitnicami na otoku St. Barts leta 2012.

Princesa Mette-Marit in princ Haakon Foto: Getty Images

"To je bil edini primer, da je prestolonaslednik srečal Epsteina," je povedala predstavnica za stike z javnostmi, pojasnila pa je tudi, zakaj je kraljevi par leta 2013 prekinil stike s kontroverznim bogatašem. "Začutila sta, da je gospod Epstein skušal poznanstvo z njima izkoristiti za lastno korist v drugih odnosih," je dejala.

Oglejte si še: