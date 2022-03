Nogometaš Olimpije je postal očka: "Na svet je prijokala nova zmajčica"

Nogometni klub Olimpija je prek družbenih omrežij sporočil, da je njihov nogometaš Timi Max Elšnik postal očka.

"Na svet je prijokala nova zmajčica," so zapisali ob fotografiji 23-letnega nogometaša s partnerko Zaro in njuno novorojenko, ki sta ji dala ime Remmie. V klubu so jima ob rojstvu hčerke iskreno čestitali in mladi družini zaželeli obilo zdravja, sreče in veselja.

