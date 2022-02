Njen peti in najdaljši zakon je z 32 let mlajšim

V peto gre rado, pravi 88-letna igralka Joan Collins, ki je te dni praznovala 20. obletnico poroke s producentom Percyjem Gibsonom, ki je od nje mlajši kar 32 let. Za igralko, ki je najbolj znana po vlogi Alexis v Dinastiji, je to peti in najdaljši zakon do zdaj.

Ob okrogli obletnici je na Instagramu objavila fotografijo z njune poroke in ob njej zapisala, da je njun zakon vse do danes srečen, ob tem pa dodala tudi oznako, ki morda razkriva skrivnost njune zakonske harmonije: #separatebathrooms oziroma "ločeni kopalnici".

Igralka, ki so jo razglasili za "najlepšo Angležinjo vseh časov", je sicer v začetku tega leta v dokumentarcu spregovorila o travmah iz svoje preteklosti, natančneje o svojem prvem možu, ki jo je pred poroko posilil.

