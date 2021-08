Neymar poletje preživlja na jahti v družbi prijateljev in nekdanjega dekleta Caroline Dantas, s katero ima devetletnega sina, ki je prav tako z njima.

Jahto in nogometaša redno oblegajo paparaci, ki so ga v objektiv ujeli brez majice, fotografije pa so zahvaljujoč oboževalcem hitro zakrožile po spletu in družbenih omrežjih, saj je videti, da je 29-letni zvezdnik med poletjem pridobil nekaj odvečnih kilogramov.

Predvsem tviteraši so bili neizprosni: "Neymar je bil do zdaj dober igralec, a videti je, da je na robu uničenja lastne kariere. Osebno bi ga rad videl, da bi bil v top formi še naslednjih štiri ali pet let," se glasi eden od tvitov, drugi pa: "O, ne, prosim, naj to ne bo res," ter: "Če je to res, se je Neymar res zapustil." In celo: "Neymar je nova maskota McDonaldsa."

Sicer je brazilski nogometni zvezdnik tik pred poletnim oddihom podaljšal pogodbo s francoskim Paris Saint-Germainom. Zvestobo klubu, ki ga je okrepil 3. avgusta leta 2017, je obljubil do konca sezone 2024/25.