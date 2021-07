Barcelona se je pogodila z Neymarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilec je dres katalonskega velikana nosil med letoma 2013 in 2017.

Brazilec je dres katalonskega velikana nosil med letoma 2013 in 2017. Foto: Getty Images

Katalonski nogometni velikan, Barcelona, je sklenil zunajsodno poravnavo z Brazilcem Neymarjem, ki bo končal sodni pregon ter umaknil vse terjatve proti nekdanjim delodajalcem, so tiskovne agencije povzele informacije iz Barcelone. Predstavniki blaugrane so sporočili, da so dogovor sklenili v prijateljskem duhu.