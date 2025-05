Nore številke za dragulj Barcelone

FC Barcelona že zre v prihodnost in jasno je, da je ena njihovih glavnih naložb Lamine Yamal. Čudežni deček katalonskega velikana, za katerega menijo, da je eden glavnih kandidatov za osvojitev zlate žoge, naj bi imel v novi pogodbi, ki bi ga s katalonskim ponosom vezala do leta 2033, zapisano odkupno klavzulo v višini milijarde evrov.

Trenutna pogodba se 17-letnemu Yamalu izteče leta 2026, jasno pa je, da si ga katalonski velikan želi zadržati v svojih vrstah. V pogodbi, ki bi ga v Barceloni zadržala še sedem let dlje, je ob plači zapisana številka 25 milijonov evrov, hkrati pa naj bi mu bila obljubljena tudi številka deset – prav tista, ki so jo pred njim nosili denimo Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Hristo Stojčkov, Diego Maradona in mnogi drugi legendarni nogometaši, ki so zastopali barve blaugrane.

Podpis pogodbe je predviden za 13. julij, dan po tem, ko bo Yamal praznoval svoj 18. rojstni dan

Barcin dragulj je sicer v aktualni sezoni naravnost blestel. Skupno je v vseh tekmovanjih za Barcelono zbral 18 zadetkov in 25 asistenc, preteklo poletje pa se je s špansko reprezentanco veselil tudi naslova evropskega prvaka. Na Euru se je izkazal predvsem z izjemnim zadetkom v polfinalu proti Franciji.