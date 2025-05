Nogometaši FC Barcelona so z več 10 tisoč navijači proslavili domačo pokalno in ligaško lovoriko. Državni naslov, že 28., so potrdili po četrtkovi zmagi nad mestnim tekmecem Espanyolom (2:0). Tako imajo dva kroga pred koncem sezone 85 točk oziroma sedem več od lanskega prvaka madridskega Reala. V videoposnetku poglejte, kako je bilo na šampionski paradi na mestnih ulicah katalonske prestolnice.