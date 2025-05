Panika in šokantni prizori pred velikim slavjem Barcelone #video

Nogometaši Barcelone so si dva kroga pred koncem sezone zagotovili naslov španskih prvakov. Na mestnem derbiju v Barceloni je v četrtek na stadionu Espanyola katalonski velikan v 36. krogu zmagal z 2:0 in ima zdaj neulovljivo prednost pred madridskim Realom. Slavje je zasenčila voznica avtomobila, ki je zapeljala med navijače, na srečo pa nihče ni bil huje poškodovan.

Pred tekmo je v skupino čakajočih navijačev domače ekipe pred stadionom RCDE zapeljalo vozilo, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je šlo po prvih podatkih tamkajšnjih oblasti za nesrečo in varnost preostalih udeležencev dogodka ni bila ogrožena.

Videoposnetki so spominjali na teroristične napade z avtomobili. Voznica je z avtomobilom zapeljala na območje, kjer je bila vožnja prepovedana. Nato je malo pospešila, kar je čakajoče razjezilo, zato so obstopili avtomobil. Policisti so skušali pomiriti kaos.

Nato je avtomobil spet pospešil in zapeljal skozi množico ter se zaletel v ograjo. Kot poroča časnik Vanguardia, je policija voznico, ki je do zdaj ni obravnavala, priprla. Reševalne službe so sporočile, da so sedem ljudi odpeljali v bližnje bolnišnice na zdravljenje lažjih poškodb, preostale pa so oskrbeli na kraju samem.

Videoposnetki in fotografije so spominjali na teroristične napade z avtomobili. Foto: Reuters

Policija je še sporočila, da so pridržali voznico, 34-letno žensko, ki je bila pri testu na droge in alkohol negativna. Preiskava je še odprta. Salvador Illa, regionalni predsednik španske regije Katalonija, je dejal, da so bile vse poškodbe manjše, in izključil kakršenkoli namerni napad.

Za nekaj minut je bil prekinjen tudi mestni derbi, sodnik pa se je z odgovornimi osebami medtem dogovoril za nadaljevanje. Navijačem na stadionu so po zvočnikih sporočili, da nihče ni bil huje poškodovan, vseeno pa so nekateri navijači Espanyola iz protesta zapustili stadion. Zaradi nesreče pred stadionom nogometaši Barcelone na koncu niso bučno proslavili nove trofeje, ampak so odšli v slačilnico.

Sedem ljudi naj bi odpeljali v bližnje bolnišnice na zdravljenje lažjih poškodb, preostale pa so oskrbeli na kraju samem. Foto: Reuters

Barcelona do naslova

Barca je imela po razpletu nedeljskega el clasica, na katerem je z zmago postavila temelje za novo končno zmago, za že 28. naslov v Španiji, sedem točk naskoka.

Madridčani so v sredo sicer začasno še obudili upe na preobrat, ko so z zmago globoko v sodnikovem dodatku nad Mallorco še ostali v boju za naslov, saj je bila razlika do Barcelone po tem uspehu z 2:1 spet le še štiri točke. A Barcelona je predčasno odločila prvenstvo.

Barcelona je dvoboj začela nervozno in proti zelo motiviranim mestnim tekmecem ni imela pravih priložnosti. V uvodu so bili domači malce nevarnejši, je pa nato v 53. minuti mladi zvezdnik blaugrane Lamine Yamal s kakšnih 17 metrov izjemno lepo zadel pod stičiščem prečke in vratnice. V 80. minuti je domača zasedba po prekršku in udarcu nad Yamalom in ogledu posnetka ostala brez Leandra Cabrere. Barcelona je igralca več izkoristila v šesti minuti dodatka in Fermin Lopez je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora dokončno potrdil naslov prvaka.

