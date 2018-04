Nekdanja manekenka: Cosby me je omamil in posilil

Janice Dickinson, nekdanja manekenka in TV-voditeljica Foto: Getty Images

Nekdanja manekenka Janice Dickinson je četrta od petih žensk, ki na sojenju Billu Cosbyju pričajo v prid tožnici Andrei Constand. V četrtek je na sodišču pojasnjevala, kako jo je Cosby leta 1982, ko je imela 27 let, omamil in posilil.

Porotnikom je povedala, da ji je komik dal tableto, ki naj bi ji po njegovih besedah omilila menstrualne krče, v resnici pa jo je paralizirala, zaradi česar ni mogla ustaviti njegovega "gnusnega napada". Ta se je zgodil v hotelu pri jezeru Tahoe v zvezni državi Nevada.

"Nisem privolila v to. Nenadoma je bil 'ameriški očka' na meni. Poročen moški, oče štirih otrok, na meni," je povedala po poročanju tujih medijev. "Razmišljala sem le, kako narobe je to. Kako zelo narobe je to."

Nekdanja manekenka - oklicala se je za "prvo supermanekenko na svetu" - je še povedala, da je Cosbyja naslednje jutro obtožila, da jo je napadel. "On pa me je le gledal, kot da se mi je zmešalo," je dejala. "Hotela sem ga udariti. Hotela sem ga boksniti v obraz."

Za njo je na sodišču spregovorila še ena od prič tožilstva Lise-Lotte Lublin, ki je dejala, da jo je Cosby leta 1989 v hotelu v Las Vegasu spodbujal, naj spije dva kozarčka žganja. Nato si jo je posedel na kolena in jo začel božati po glavi, kmalu zatem pa je omedlela. "Zaupala sem mu, ker je veljal za 'ameriškega očka'," je dejala porotnikom. "Zaupala sem mu, ker je bil oseba, ki smo ji vsi dolga leta zaupali."