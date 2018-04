Razgaljena protestnica je nekoč igrala v Cosbyjevi seriji #foto

Foto: Getty Images

V ponedeljek se je v Norristownu, predmestju Philadelphie, začelo ponovno sojenje komiku Billu Cosbyju, obtoženemu spolnega napada. Ko je Cosby prihajal na sodišče, pa se je čez barikado prebila in predenj skočila goloprsa aktivistka ter začela kričati nanj. Razgaljeni del telesa je imela popisan z gesli, kot sta "Življenja žensk so pomembna" in "Cosby posiljevalec", ter z imeni žensk, ki komika obtožujejo spolnega nadlegovanja in zlorab.

Nicole Rochelle (skrajno levo) v nanizanki Huxtablovi Foto: IMDb Cosby jo je le namrščeno pogledal, nato pa so jo zgrabili in aretirali policisti. Zdaj filmski portal Deadline razkriva njeno identiteto - gre za 39-letno igralko Nicole Rochelle, ki je v mladosti nastopila v več epizodah Cosbyjeve znamenite TV-nanizanke Huxtablovi (The Cosby Show). V seriji je igrala Davino, prijateljico najmlajše Cosbyjeve televizijske hčerke Rudy Huxtable.

Igralka je novinarjem pozneje pojasnila, da je želela s protestom izraziti svojo jezo zaradi njegovih domnevnih grehov, poroča Deadline. "Moj glavni cilj je bil, da je Cosbyju neprijetno, ker je tudi on prav to več desetletij počel ženskam," je dejala. "TV-serija je bila zame čudovita izkušnja, zato so me njegova dejanja zelo prizadela. To sem vzela zelo osebno."

Foto: Getty Images

Igralko so po aretaciji ovadili zaradi neprimernega vedenja in jo denarno kaznovali. Prav tako so ji policisti svetovali, naj se v prihodnje ne udeležuje protestov pred sodiščem, kjer poteka sojenje Cosbyju.