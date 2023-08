Najbogatejšo Hrvatico napadli na njenem domu

Nekdanjo manekenko in najbogatejšo Hrvatico Slavico Ecclestone sta v noči na nedeljo na njenem domu v Švici napadla neznana zamaskirana moška in pobegnila, poroča hrvaški časopis Večernji list.

Napad se je zgodil na njenem domu v švicarskem mestu Gstaad okoli ene ure ponoči, medtem ko je Ecclestonova spala. Kot poroča omenjeni medij, sta jo napadalca lažje poškodovala in pobegnila. Primer preiskuje švicarska policija.

Slavica in Bernie Ecclestone s hčerama Petro in Tamaro Foto: Profimedia

Poročena je bila z dolgoletnim šefom tekmovanja formule 1

Danes 65-letno Slavico Ecclestone poznamo kot nekdanjo hrvaško manekenko in nekdanjo ženo danes 92-letnega Bernieja Ecclestona, dolgoletnega šefa tekmovanja formule 1, od katerega je kar 29 centimetrov višja in 27 let mlajša. Poročena sta bila med letoma 1985 in 2009, skupaj pa imata dve hčeri – 39-letno Tamaro in 34-letno Petro.

Med zakonom sta Ecclestonova veljala za enega najslavnejših in najbogatejših parov na svetu, poročena pa sta bila kar 24 let. Ločila sta se leta 2009, glavna razloga za ločitev pa naj bi bila, da Ecclestona nikoli ni bilo doma in da je lagal o navdušenju nad delom, kar je tudi sam priznal.

"Kaj imam jaz od njega? Po osmi uri pride iz službe, poje večerjo in gre spat. Tudi če je na dopustu, ne more mirovati niti dve minuti. Razen dela ga nič ne zanima," je Slavica dejala pred leti.

Sodnik se je glede njune ločitve odločil v zgolj 58 sekund, kar je verjetno svetovni rekord v času, potrebnem za sprejetje odločitve. Nekdanja zakonca sta se o delitvi premoženja dogovorila hitro in brez težav. Slavica je tako dobila več kot milijardo dolarjev vredne nepremičnine in deleže v delnicah, zato je verjetno najbogatejša Hrvatica na svetu.

Slavica Ecclestone v družbi francoskega dirkača formule 1 Jeana Alesija Foto: Profimedia

