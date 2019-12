Meghan Markle bo spet izpustila srečanje z Donaldom Trumpom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama ZDA Melania Trump se trenutno mudita v Londonu, saj se je Trump udeležil vrha NATA. Zvečer se bo v Buckinghamski palači družil tudi z britansko kraljico in ostalimi člani kraljeve družine, med katerimi pa tudi tokrat ne bo njegove rojakinje Meghan Markle.

Že nazadnje, ko bi se ameriški predsednik Donald Trump in Meghan Markle lahko srečala, sta se zgrešila. Trump se je namreč v Veliki Britaniji na tridnevnem obisku mudil že meseca maja, a je bila takrat vojvodinja Susseška uradno še na porodniškem dopustu, zato je srečanje z njim preskočila.

In tudi tokrat se nekdanja ameriška igralka in ameriški predsednik ne bosta spoznala, saj sta si Meghan in princ Harry vzela šesttedenski dopust, na katerem se očitno ne pustita motiti.

Tako se v tem času ne bosta udeležila nobenih uradnih dogodkov kot tudi ne neformalnih družinskih srečanj, kot je na primer praznična večerja pri kraljici doma na njenem posestvu Sandringham v Norfolku. Tudi v cerkev na božično jutro s preostalimi sorodniki ne bosta šla, pa čeprav je to dolgoletna tradicija britanske kraljeve družine.

Tako pravzaprav ne preseneča, da Meghan in Harryja nocoj ne bo na sprejemu v Buckinghamski palači, ki ga gosti kraljica Elizabeta II.

Ameriški predsednik in prva dama ZDA se bosta poleg s kraljico tako družila še s princem Charlesom in njegovo soprogo Camillo, pa s cambriško vojvodinjo Kate Middleton. Medtem ko bo tudi njen mož, princ William, druženje s Trumpom zamudil, saj se mudi na uradnem obisku Omana in Kuvajta.

