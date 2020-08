Meghan in Harry odpustila nočno varuško, ker je bila neodgovorna

V teh dneh je izšla nova knjiga, ki opisuje življenje princa Harryja in Meghan Markle z naslovom Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.).

Ta razkriva ozadje naslovnic revij in neznane podrobnosti skupnega življenja Harryja in Meghan, pri čemer se je najprej govorilo, da je nastala s pomočjo in odobritvijo Harryja in Meghan, vendar slavna zakonca zanikata vsakršno sodelovanje z avtorjema.

Verjetno tudi zato, ker so v njej zapisane zgodbe, ki ne govorijo njima v prid. Kot je denimo pripetljaj z varuško, o čemer pišejo številni svetovni mediji.

Njun sin se je rodil maja lani. Foto: Getty Images

Po slabi izkušnji sta sama prevzela nočno skrb za sina

Ko sta Harry in Meghan postala starša, sta najela nočno varuško, da bi ponoči skrbela za njunega sina Archieja, vendar se je že v njeni drugi izmeni izkazala za "neprofesionalno" in "neodgovorno", piše v novi knjigi.

Slavni par je nato najel drugo varuško, ki se je "odrezala čisto dobro", pišeta avtorja Omid Scobie in Carolyn Durand, vendar je izkušnja s prvo vplivala na splošno neugodje. "Noben od njiju ni več mirno prespal noči, saj sta stalno preverjala Archieja." Pozneje sta se odločila, da bosta ponoči za sina skrbela sama in varuško najela le čez dan.

Knjiga med drugim razkriva še nekaj drugih podrobnosti okrog rojstva sina, med drugim, da je Meghan sprva razmišljala o porodu doma, a je pozneje vseeno rodila v porodnišnici, ter to, da sta ime Archie izbrala že zelo zgodaj. Javnost je za to izvedela šele dva dneva po rojstvu, saj sta hotela novopečena starša o tem najprej obvestiti Harryjevo babico, kraljico Elizabeto II.

Archie je sedmi v vrsti za britanski prestol. Foto: Getty Images

Scobie in Durandova sta za knjigo opravila več kot 100 intervjujev s "tistimi, ki Harryja in Meghan poznajo najbolje, z bližnjimi prijatelji in zavezniki v Buckinghamski palači", je Scobie povedal v oddaji Good Morning America.

Preverite tudi: