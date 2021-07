Mate Rimac ostro obsodil poročanje, da se je na njegovi poroki jedlo meso

Eden najbolj prodornih avtomobilskih menedžerjev Mate Rimac se je pretekli konec tedna poročil s svojim dolgoletnim dekletom Katarino, s katero sta skok v zakon proslavila v velikem slogu. Na prizorišče sta se pripeljala v rumenem električnem superšportniku neveri, na zabavi po obredu pa so jima peli Momčilo Bajagić Bajaga in skupina Zabranjeno pušenje.

Hrvaški mediji so med poročanjem o poroki omenili tudi, da se je slavje nadaljevalo tudi v nedeljo ter da je 33-letni vizionar svatom na ta dan postregel z 800-kilogramskim volom, kar 30 jagenjčki in 30 odojki, čeprav je sam vegetarijanec.

A zdaj je sam to odločno zanikal in v skupini Veganska zajednica na družbenem omrežju Facebook sporočil, da to nikakor ne drži. "Ni res. Poroka se je odvijala samo v soboto in brez mesa. Nedeljsko slavje nima zveze z mano in ni šlo za poroko. Okrog tega bika sem se prepiral z več ljudmi, a jaz ne morem drugim govoriti, kaj naj počnejo," je napisal v skupini.

Njegov zapis je povzela tudi skupina Prijatelji životinja, ki podpira njegovo odločitev za poroko brez mesa in mu sporoča, naj se s Katarino ne ozirata na zlobne komentarje.

