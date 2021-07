Noro: Bugatti in Rimac združena, sedež bo na Hrvaškem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgo se je šušljajo o združitvi hrvaškega Rimaca in legendarne znamke Bugatti. Pred nekaj minutami je to postalo tudi uradno, nastal je Bugatti Rimac LLC s sedežem v Veliki Nedelji na Hrvaškem, kjer bodo razvijali električne superšportnike prihodnosti.

Bugatti Rimac LLC bo imel v 45-odstotni lasti Porsche in 55-odstotni lasti novoustanovljeni Rimac Group. Izvršni predsednik bo Mate Rimac, ki bo imel obenem še 37 odstotkov delnic, medtem bo imel Porsche 24 odstotkov delnic novonastalega podjetja. 12 odstotkov delnic bo imel še Hyundai in preostali investitorji preostalih 27 odstotkov. Izvršni predsednik Porscheja Oliver Blume in predsednik Lutz Meschke bosta v podjetju kot nadzornika upravnega odbora.

Rimac bo dobavljal električne pogone

Rimac bo v skupni zgodbi skrbel za razvoj pogonskega sklopa, baterij in drugih komponent, ki jih bodo razvijali znotraj posebnega oddelka Rimac Technology. Ta bo del Rimac Group, a bodo neodvisni in bodo lahko razvijali vse sisteme tudi za zunanje naročnike.

Bugatti in Rimac bosta ostali ločeni znamki, oba bosta ohranila proizvodnjo v svoji državi, toda skupno podjetje bo od leta 2023 imelo sedež v novem kampusu, ki ga bodo zgradili na obrobju Zagreba. V njem bo zaposlenih 2.500 ljudi, sprva 430 – 300 v Zagrebu in 130 v Molsheimu.

Chiron ostaja v proizvodnji

S to potezo se močno spreminja podoba obeh podjetij, še posebe Bugattija, ki bo dobil dostop do visokozmogljivega električnega Rimacovega pogona. Z njim bi lahko zamenjali zdaj že stari šestnajstvaljni bencinski motor. Rimac bo še vedno izdeloval svoj najnovejši model nevera, tudi Bugatti bo še naprej izdeloval model chiron.