Hrvaški Elon Musk skočil v zakonski jarem

Priljubljeni Mate Rimac ali Elon Musk tega dela sveta, kot ga imenujejo mnogi, je svojo ljubezen do 30-letne Katarine Lovrić potrdil že drugič v dveh mesecih. Po intimni poroki pred matičarjem v Splitu v Vili Dalmacija, sta zakonca priredila razkošno zabavo v Livnu, kjer sta se spoznala pred osemnajstimi leti.

Poroka se je odvila sredi polja, do katerega vodi le ena cesta, poročni smerokazi pa so goste vodili v pravo smer. Tema poroke je bila narava, kar se je odražalo v izbiri lokacije z lesenimi paletnimi mizami in več kot 150 balami sena, ki so predstavljale stole.

Na odru so se zvrstila poznana glasbena imena, kot so Zabranjeno pušenje in Bajaga. Slednjega naj bi nevesta izbrala osebno, kar potrjuje fotografija, ki jo je Katarina objavila leta 2018 in prikazuje, kako se je na koncertu legendarnega srbskega pevca Momčila Bajagića Bajage povzpela na oder in z njim zapela. Na poroki naj bi nastopil tudi mladi zagrebški glasbenik Matija Cvek.

Vse gosti so bili naprošeni, da fotografij poroke ne objavljajo na družbenih omrežjih, toda marsikdo je dogovor prelomil, zato je kmalu postalo znano, da je mladi par skočil v zakonski jarem.

Zakonca sta se uradno sicer že poročila v Splitu, kar naj bi se zgodilo povsem po naključju. Imela sta majhno slavje, ki se je zaključilo že ob 22. uri. "Zanima me, ali lahko temu sploh rečem poroka. Brez prvega plesa, prstanov, metanja šopka, s hlačami namesto obleke, obredom v četrtek, brez jagnjetine …," je za hrvaško revijo Gloria povedala nevesta in dodala: "Saj se le hecam. Bilo je povsem po najinem okusu, točno tako, kot sva si zamislila.

"Katarina je postala Rimačeva žena po sedmih letih zveze in osemnajstih letih poznanstva. Ni trajalo dolgo, da je bila njuna druga poroka v Livnu razglašena za poroko leta. Nekateri bi rekli celo desetletja, poroča Jutarnji list.

