Skrivnostnež iz Mostarja, ki je rešil "vročega" Mateja Rimca

Mate Rimac in Igor Krezić

Rimac Automobili je danes ena od najbolj "vročih" avtomobilskih znamk. Prislužila si je neposredno naložbo in delno lastništvo Porscheja, s svojim znanjem so tudi med ključnimi dobavitelji Aston Martina, Koenigsegga, Hyundaia in Kie. Nedavno so z nevero razkrili še svojega serijskega električnega superšportnika.

Nove avtomobilske družbe s področja elektromobilnosti na začetku stopajo po ozkem robu med preživetjem in stečajem. Tako je bilo nekoč z Elonom Muskom in Teslo, podobno se je zgodilo tudi Mateju Rimcu.

Hammond razbil dragocenega supešportnika, skrivnostni vlagatelj ni poslal denarja

Potem ko je v podjetje denar že vložil Porsche, je Rimac načrtoval drugo fazo naložb. Dogovoril se je z neimenovanim vlagateljem, ki pa svojih obljub ni izpolnil nikoli, je Rimac spregovoril na konferenci .debug v Zagrebu. Skoraj istočasno se je pripetila še znana nesreča Richarda Hammonda med snemanjem oddaje The Grand Tour, ko je zgorel concept one, avtomobil, namenjen za kupca. Producenti oddaje so imeli sklenjeno zavarovanje, a Rimac je čakal na denar.

Novi električni superšportnik, ki se mu klanja svet. Rimac nevera. Foto: Rimac Automobili

Krezićeva replika Teslinega cybertrucka, ki jo je prodal v ZDA. Foto: Igor Krezić

Ko je že skoraj zmanjkalo denarja za 150 zaposlenih, je Rimcu na pomoč priskočil eden izmed kupcev takratnih avtomobilov, in sicer z 200 tisoč ameriškimi dolarji. Nato pa je Rimcu dodatnih 300 tisočakov posodil še poslovnež s področja računalniške informatike iz Mostarja.

To je bil Igor Krezić, s katerim se je Rimac pred tem poznal le dva dneva. Ko so 30 milijonov dolarjev nato na njegov račun poslali še kitajski vlagatelji, je bilo skrbi o obstoju podjetja bolj ali manj konec.

O Kreziću smo sicer že večkrat pisali in gre za zanimivega poslovneža. To je namreč tisti, ki je v Mostarju na osnovi forda rangerja izdelal repliko Teslinega cybertrucka, nato pa mu je to vozilo celo uspelo prodati nekemu navdušencu iz ZDA. Krezić je torej prvi "cybertruck" prodal pred Elonom Muskom.

Sicer pa je to ustanovitelj podjetij, kot so NSoft, Spark, Sync, Stark Solutions in Roll.