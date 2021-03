Mamin ljubljenec: kraljica Elizabeta bolj naklonjena Andrewu kot Charlesu

Novi dokumentarec o britanski kraljevi družini raziskuje odnos kraljice do njenih sinov in trdi, da ima kontroverzni Andrew pri njej največ protekcije.

Kraljica Elizabeta svojega najstarejšega sina princa Charlesa ne razume, njegovo vedenje in dejanja jo begajo ter jezijo, medtem je veliko bolj navezana na svojega srednjega sina princa Andrewa, kontroverzno osebnost, ki je vedno v središču škandalov, trdi novi dokumentarec o britanski kraljevi družini, ki so ga v nedeljo predvajali na TV-programu Channel 4.

Avtor dokumentarca Kraljica Elizabeta: Ljubezen, čast in krona (Queen Elizabeth: Love, Honour and Crown) Clive Irving trdi, da 94-letna monarhinja "nikoli ni zares razumela" prestolonaslednika Charlesa.

Foto: Reuters

"Od nekdaj je bolj ljubeča do Andrewa kot do Charlesa, Andrewu tudi odpusti veliko več kot Charlesu," je dejal Irving in ob tem ciljal na obtožbe o spolnih zlorabah, ki so v zadnjem času letele na Andrewa, nekdaj dobrega prijatelja zloglasnega Jeffreyja Epsteina.

Andrew je sicer zaradi tega odstopil od opravljanja kraljevih dolžnosti in izginil iz javnosti, a se je, kot kaže, izognil preiskavam. Prav to - ščitenje sina pred roko pravice - britanski kraljici mnogi zelo zamerijo.

Foto: Reuters

Andrewa, vojvodo yorškega, so v dokumentarcu poznavalci kraljeve družine opisali kot "glasnega in arogantnega, obenem pa zelo šarmantnega, ko to želi biti".

"Pogosto je nadut in nevljuden, na nek način je podoben svojemu očetu princu Filipu," je dejala urednica revije Majesty Ingrid Seward, "Charles pa je njegovo popolno nasprotje. Mislim, da nikoli ne bo dorasel kraljičinim pričakovanjem."

Oglejte si še: