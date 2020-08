Mama Špele Grošelj se je skoraj utopila #video

Špela Grošelj je na svojem profilu na Instagramu objavila daljši videoposnetek, v katerem pojasni, da je v zadnjih dneh preživljala pravo nočno moro. Njena mama Magda, s katero si je Špela zelo blizu, je namreč med počitnikovanjem v Bašaniji na sosednjem Hrvaškem nenadoma omedlela in se skoraj utopila.

Na pomoč sta ji priskočila mlad fant, za katerega naša pevka ne ve, ne kdo je ne od kod prihaja, ter zdravnica iz Maribora, katere imena in priimka Špela prav tako ne pozna. Ker sta z nudenjem ustrezne prve pomoči njeni mami pomagala, dokler niso na kraj dogodka prišli reševalci in jo prepeljali v bolnišnico v Pulju, bi ju zdaj rada našla ter se jima zahvalila, ker sta njeni mami rešila življenje. Grozljivo prigodo je zato pojasnila v daljšem videoposnetku in jo delila z več kot 81 tisoč sledilci na svojem profilu na Instagramu, v upanju, da bo našla mladega fanta in mariborsko zdravnico oziroma da se ji bosta javila.

Špela je med drugim v videu in kasneje ob objavi skupne fotografije z mamo povedala, da je z njo vse v redu in da je že spet pri močeh. Zdaj že razmišlja o tem, da bi se odpravila v hribe. Naša pevka je ob tem iskreno priznala, da jo je vse skupaj močno pretreslo in da šele zdaj počasi znova prihaja k sebi. Zahvalila se je vsem, ki so ji v teh težkih trenutnih stali ob strani in jo bodrili.