Špela Grošelj in njen izbranec Gregor sta se razšla

Gregor in Špela sta bila skupaj pet let.

Gregor in Špela sta bila skupaj pet let. Foto: Bojan Puhek

Znani slovenski tabloid piše o razhodu znanega para Špele Grošelj in Gregorja Kirscha, ki sta bila skupaj pet let.

Revija Suzy poroča, da je priljubljena pevka Špela Grošelj spet samska, saj se je že drugič razšla s podjetnikom Gregorjem Kirschem.

Špela in Gregor svoje ljubezni pred javnostjo nista skrivala - lani sta celo tekmovala v šovu Zvezde plešejo, kjer sta vidno uživala, na Instagramu pa sta redno objavljala skupne fotografije in tudi sodelovala pri skupnih projektih.

O razhodu pa, razumljivo, molčita, za omenjeno revijo sta dala ekskluzivno izjavo, za katero pravita, da bo prva in zadnja na to temo. "Nočeva ustvarjati nepotrebnega medijskega pompa in se že naprej ograjujeva od vsakršnih natolcevanj in ugibanj. To je najina edina resnica in prosiva za spoštljiv in korekten odnos," sta dejala.

Špela je njuno zadnjo skupno fotografijo objavila konec marca, ko je zapisala: "Samo jst pa ti ... že celih 7 dni!" Gregorjeva zadnja objava je izpred dveh dni, a je bila sponzorske narave.

Preverite tudi: