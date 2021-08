Mama Mateja Rimca pritegnila pozornost v ozki zlati obleki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdenka Rimac je objavila fotografije s poroke svojega sina Mateja Rimca in Katarine Lovrić ter navdušila s svojo modno izbiro.

Zdenka Rimac, mama Mateja Rimca, je na družbenih omrežjih delila fotografije s poroke svojega sina z izbranko Katarino Lovrić ter pri tem pritegnila toliko pozornosti, da danes o njej pišejo vsi največji hrvaški mediji.

Zdenka je namreč za poroko izbrala ozko zlato obleko hrvaške oblikovalke Vesne Sposa, ob čemer so se usule pohvale, kako dobro je videti. Fotografijo Zdenke je delila tudi oblikovalka in zapisala: "Mama znanega hrvaškega inovatorja Mateja Rimca je navdušila v moji kreaciji. Dragi Zdenki želimo še več takšnih srečnih trenutkov."

"Kakšna lepotica" in "prava manekenka" se je glasila večina komentarjev, številni pa niso spregledali tega, da je Zdenka pozirala ob rumeni neveri, električnem superšportniku s podpisom Rimac, v katerem sta se na poroko pripeljala mladoporočenca. Ob tem so se strinjali: "Kakšna manekenka za nevero, to je prava reklama."

Čeprav sta od poroke minila že dva tedna, pa novic o slavju še kar ne zmanjka. Ker se je veliko govorilo in pisalo o tem, da je 33-letni vizionar na svoji poroki stregel meso, čeprav je vegetarijanec, se je pred dnevi oglasil kar sam in odločno zanikal trditve, da so svati jedli meso.

