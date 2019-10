Linda Hamilton v novem Terminatorju izklesana kot pred tremi desetletji

Njene priprave na vlogo so bile skorajda nečloveške, trenirala je z osebnim trenerjem Serene Williams in več kot eno leto ni jedla ogljikovih hidratov.

Vrača se Terminator in z njim tudi Sarah Connor, ki jo je znova upodobila danes 63-letna Linda Hamilton. Igralko je med zvezde izstrelila prav vloga v prvem Terminatorju iz leta 1989, še bolj pa je gledalce osupnil njen videz v Terminatorju 2 iz leta 1991. V njem se je namreč prelevila v izklesano akcijsko junakinjo in "roke Linde Hamilton" so bile pravi popkulturni fenomen.

Že takrat se je na vlogo pripravljala z rigoroznim treningom, šestkrat na teden je telovadila po tri ure, so leta 1991 poročali v Entertainment Weekly.

Zdaj, po skoraj 30 letih, se izklesana Sarah Connor vrača, za kar je poskrbel Mackie Shilstone, osebni trener znanih športnikov in zvezdnikov, s katerim je med drugim trenirala Serena Williams.

"Poklical me je režiser James Cameron in me prosil, naj Lindi Hamilton pomagam, da se bo karseda približala fizični kondiciji, ki jo je imela v Terminatorju 2," je Shilstone razkril v zapisu za filmski portal Deadline.

Linda Hamilton v Terminatorju 2 Foto: Cover Images

"Glede na to, da so ta film posneli pred 28 leti in da je imela Linda 61 let, ko sem dobil to ponudbo, me, iskreno, ni zanimala," je poudaril, a je nato vendarle pristal in sprejel izziv. "Vedno sem občudoval, kako Cameron v filmih poudarja opolnomočenje žensk," je pojasnil, "in tokrat je dejal nekaj, ob čemer sem se zamislil. Rekel mi je, da hoče spremeniti uveljavljeno mantro v Hollywoodu, ki 'igralke po dopolnjenem 40. letu zavrže'."

V novem Teminatorju se ob Lindi Hamilton in režiserju Jamesu Cameronu vrača tudi Arnold Schwarzenegger. Foto: Getty Images

Tako je za Lindo Hamilton sestavil intenziven trening, pred kakršnim bi pokleknil tudi marsikateri aktiven športnik. In, kot je poudaril, to zagotovo ni trening za kogarkoli, saj je morala tudi igralka pred začetkom prestati vrsto zdravniških pregledov, da bi ugotovili, ali bo vse te napore prenesla. In res jih je, ob tem pa v dobrem letu dni svoje telo tako spremenila, da je bil šokiran tudi vsega navajeni trener.

"Izgubila je 15 odstotkov telesne teže in pristala na številki, nižji kot pri večini zdravih, športno aktivnih 20-letnic, ob tem pa pridobila mišično maso in vzdržljivost," je povzel rezultate, ki so očitni tudi na posnetkih s snemanja novega Terminatorja.

Foto: IMDb

O napornih pripravah na vlogo je v intervjuju za revijo InStyle spregovorila tudi Linda Hamilton. Telesna vadba je obsegala kombinacijo dviganja uteži, pilatesa, krožnih in intervalnih treningov, ob tem pa se je držala tudi stroge diete. "Leto in pol nisem jedla ogljikovih hidratov," je povedala, ob tem pa povedala, da se takšnega "trpljenja" ni lotila le zaradi videza, ampak tudi zato, da bi zdržala naporno snemanje.

"Pogosto smo delali šest dni na teden in tudi če smo imeli konec tedna prost, je bil takrat na vrsti kakšen tečaj potapljanja ali pa trening vojaških veščin," je dejala, "in ko sem vendarle imela kakšen prost dan, sem spala 20 ur v kosu."

Film Terminator: Temačna usoda v slovenske kinematografe prihaja 31. oktobra.