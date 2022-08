Leonardo DiCaprio se je po štirih letih zveze razšel z dekletom

Pred kratkim so Leonarda in Camilo opazili na plaži v Malibuju v Kaliforniji.

Pred kratkim so Leonarda in Camilo opazili na plaži v Malibuju v Kaliforniji. Foto: Profimedia

Sedeminštiridesetletni igralec Leonardo DiCaprio in petindvajsetletna manekenka Camila Morrone sta se po več kot štirih letih zveze razšla, poroča E! News. Prvič so ju skupaj opazili decembra leta 2017, ko je manekenka zapuščala njegov dom v Los Angelesu.

Istega meseca sta skupaj preživljala počitnice v Koloradu, pridružili pa so se jima tudi Leov dolgoletni prijatelj Toby Maguire in njegova otroka.

Deležna številnih kritik zaradi starostne razlike

Svojo zvezo sta večino časa skrivala in javnost presenetila, ko sta se aprila leta 2018 skupaj udeležila Coachelle. Novembra istega leta je vir za E! News povedal, da je "njuna romanca postala resnejša", in dodal: "Zadnje leto sta neločljiva in nora drug na drugega. Spoznala sta družini drug drugega in radi so skupaj."

Kasneje istega leta sta bila deležna številnih kritik zaradi starostne razlike. Camila je decembra 2019 za Los Angeles Times povedala, da je v Hollywoodu veliko razmerij z veliko starostno razliko, in dodala: "Mislim, da bi vsak moral imeti možnost hoditi s tistim, s katerim želi."

Skupaj sta se udeležila podelitve oskarjev

Leta 2020 sta se skupaj udeležila podelitve oskarjev. Čeprav sta prišla ločeno in se po rdeči preprogi nista sprehodila skupaj, sta na slovesnosti sedela drug ob drugem v prvi vrsti.

Od takrat so par večkrat opazili skupaj, med drugim na Odprtem prvenstvu ZDA leta 2021 in med počitnicami v St. Bartsu januarja letos. Pred kratkim so ju opazili tudi na plaži v Malibuju v Kaliforniji.