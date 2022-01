Odkrili povsem novo drevo in ga poimenovali po Leonardu DiCapriu

Zimzeleno drevo z velikimi rumeno-zelenimi cvetovi, ki so ga odkrili v gozdu Ebo v afriški državi Kamerun, je prva novoodkrita rastlinska vrsta, ki so jo letos javnosti predstavili v londonskih Kraljevih botaničnih vrtovih.

Do zdaj neznanemu drevesu so nadeli znanstveno ime uvariopsis dicaprio in s tem igralcu Leonardu DiCapriu podelili častno priznanje za njegovo prizadevanje proti sekanju in splošnemu uničevanju tropskih pragozdov.

Uvariopsis dicaprio, novoodkrita drevesna vrsta Foto: Lorna Mackinnon/RBG Kew

Tudi gozd Ebo, kjer so odkrili drevo, je bil zaradi pretiranega sekanja na pragu popolnega uničenja, prav DiCapriov aktivizem pa je bil po mnenju londonskih botanikov ključen pri tem, da so izsekavanje ustavili.

DiCaprievo drevo, ki spada v družino rastlin ylang ylang, je še vedno kritično ogrožena rastlinska vrsta, so opozorili botaniki, in lahko nedolgo po odkritju povsem izgine, če se bo krčenje gozdov, kjer raste, nadaljevalo.

