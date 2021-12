DiCaprio skočil v ledeno jezero, da bi rešil svoja psa

Igralec Leonardo DiCaprio je med snemanjem filma Don't Look Up tvegal življenje, da bi rešil svoja dva haskija.

47-letni hollywoodski igralec Leonard DiCaprio je bil pripravljen dati svoje življenje, da bi rešil utapljajočega psa. Eden od igralčevih haskijev je namreč med snemanjem filma Don't Look Up režiserja Adama McKaya padel v luknjo v zamrznjenem jezeru v Massachusettsu, in ko je DiCaprio ugotovil, da je pes v jezeru, je skočil za njim. Drugi haski, ki je bil v bližini, se je vrgel v jezero, da bi pomagal lastniku in prvemu psu, tako da je bila v mrzli vodi precejšnja gneča.

DiCaprio je to zgodbo povedal med gostovanjem v oddaji Around The Table Entertainment Weekly, v kateri je gostoval s kolegi iz filma. "Moji haskiji živijo v Kaliforniji in ne razumejo koncepta zamrznjenega jezera," je začel zgodbo igralec, a ga je soigralka Jeniffer Lawrence prekinila in na kratko opisala dogodek.

Igralka Meryl Streep je prva opazila, da je pes padel v zamrznjeno jezero, DiCaprio pa ga je prihitel reševat. Sledil mu je še drugi haski, ki je skočil v vodo za lastnikom.

"Eden haski je začel lizati drugega, nato smo bili vsi skupaj v zamrznjenem jezeru," je povedal igralec ter dodal, da se je po reševanju psov preoblekel v čista oblačila in se ogrel v avtu. "Ta dva haskija sta pravi tornado, popolnoma nora," je dejal režiser McKay.

DiCaprio je lani posvojil Jacka in Jill, samca in samico haskija, ki sta neločljiva. Ko igralca ni, zanju skrbi njegovo dekle, manekenka Camila Morrone. Par ima še enega haskija, samico Sally.

